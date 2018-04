Una lite familiare finita nel sangue, perché se Aurelio è rimasto ferito il fratello Graziano è stato invece ucciso. Una famiglia distrutta e che dal giorno di quella tragica domenica è senza un tetto sulla testa. Perché la casa è stata sequestrata dalla Procura di Caltagirone per poter espletare tutti gli accertamenti scientifici e investigativi dell’inchiesta. “Ho dormito in macchina con mia moglie e i miei figli. Alcuni giorni a casa di mia madre in un lettino. Ma mia madre vive in un abitazione di neanche 50 metri quadri”, racconta amareggiato.“Da un paio di giorni ho fatto riparare il camper. Io e mia moglie e tre figli dormiamo lì, mentre mia figlia dorme in macchina. Non possiamo continuare così. Io voglio solo tornare a casa per cercare di riprendermi la mia vita. Per me e la mia famiglia”, dice Aurelio. Inutili sono state le istanze di dissequestro presentate dall’avvocato Gaetano Rizzo. E non è stata presa in considerazione neanche la richiesta di dissequestro parziale. “Sono state tutte rigettate”, spiega ancora Aurelio. “Ma per me possono anche murare la stanza al piano terra dove è avvenuto tutto. Io non voglio inquinare nessuna scena del crimine, ma vorrei un tetto sulla testa. Ho ancora le ferite da medicare sulla testa e le mani”, aggiunge.E poi il fatto che la casa è ancora sotto sequestro ha provocato alcuni mormorii nella comunità di Grammichele. “Mi pare tutto assurdo. Gettano fango come se fossi un criminale. Io invece sono la vittima. E da vittima - grida - mi sento abbandonato dalle istituzioni”.