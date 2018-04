Questa mattina è scattata l'operazione Anno del Gallo della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato di Leonforte che ha fotografato un preciso asse della droga tra il capoluogo etneo e la provincia di Enna. Sono scattate le manette per tre persone, mentre altre 4 sono state sottoposte ad obbligo di firma, con l'accusa di detenzione e spaccio di cocaina e marijuana. L'ordinanza è stata firmata da Gip di Caltanissetta.Le indagini, coordinate dalla Procura nissena, hanno documentato un fitta rete di pusher dedicata allo spaccio di cocaina e marijuana che avrebbero operato in diversi comuni dell'hinterland ennese e di Catania. Ricostruiti - anche grazie a diversi sequestri di stupefacente - le fasi di approvvigionamento della droga, i tempi di distribuzione e lo smercio al dettaglio. Il gruppo criminale, inoltre, si sarebbe appoggiato ad alcuni fiancheggiatori. I "guadagni" molte volte sarebbero stati investiti per l'acquisto di altre partite di droga, comprate da fornitori catanesi.I dettagli arriveranno durante la conferenza stampa.