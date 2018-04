ella “Gran loggia d'Italia degli antichi liberi e accettati muratori, massoneria universale di rito scozzese, antico e accettato”. La lettera è autentica e a firmarla – confermando a LiveSicilia l'autenticità - è Amanda Succi, esperta di strategie di comunicazione, volto noto non solo a Catania e compagna del sindaco di Catania Enzo Bianco.aderente alla Gran Loggia d'Italia, fondata nel 1910 e oggi guidata da Antonio Binni, unica obbedienza a consentire l'ingresso alle donne.“Se non fossi la compagna del sindaco – spiega con un pizzico di rabbia – questa cosa non interesserebbe a nessuno, è una cosa che riguarda la parte più intima della mia spiritualità”.Ma il sindaco lo sa? “Sì – risponde sorridendo – ma l'ha saputo dopo che ci siamo conosciuti, mi disse , ma non posso perché per me è una cosa troppo importante”., che sono gli elementi che spesso causano contrasti e, a livello mondiale, anche guerre”. E allora cosa fate? “Discutiamo di libertà, uguaglianza e fratellanza ma nessuno contraddice l'altro, costruiamo un percorso spirituale e culturale fatto di studi e confronti costruttivi”.“ma adesso non c'è più e io non posso dire perché”. L'oggetto delle riunioni rappresenta l'unico argomento, sul quale, il primo cittadino non mette bocca, “neanche lui – dice Amanda Succi scherzando – può sapere cosa avviene durante i nostri incontri”.Un massone in sonno, per esempio, l'avvocato Ivan Maravigna, è tra i saggi convocati da Salvo Pogliese, quest'ultimo, però, “non sarebbe massone”, confida ancora Succi.su Amanda Succi, raccolte da un ex “fratello” allontanato. “Ho contribuito a fare un po' di pulizia”, racconta la first lady catanese, “ho attirato molti nemici”.– dice la Succi – ma facciamo principalmente beneficienza, restando nell'anonimato, per esempio, quando c'è stata una recente tragedia a Catania abbiamo sostenuto alcune persone”. “Fino a questo momento non l'ho fatto, ma forse è arrivato il momento di organizzare a Catania un convegno internazionale sulla massoneria. Il pregiudizio è il frutto dell'ignoranza, mentre la conoscenza consente di avere un'opinione”. Del resto la Gran Loggia ha avuto, tra i propri ospiti, anche Paolo Mieli, storico e giornalista.e sotto al nome della stratega della comunicazione, una scritta di non poco conto M.:V.:R.L. Maestra venerabile.