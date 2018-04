illecita di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio i militari, nel corso di un servizio antidroga nella zona C del Villaggio Sant’Agata, hanno sorpreso il giovane pusher mentre vendeva droga ad alcuni assuntori. Fermato e perquisito aveva addosso 200 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.