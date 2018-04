finalmente per i correntisti di Banca Base, l'Istituto di credito catanese che è stato commissariato da Banca d'Italia perchè non era più in grado di fare fronte all'indebitamento. La Banca è stata adesso accorpata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa. Ecco perchè l'Istituto di Vigilanza ha sbloccato i conti correnti facendo tornare in "vigore" bancomat e carte di credito.