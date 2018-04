fortemente intriso di valori etici e morali, ormai carenti nella società contemporanea". Sono queste le prime parole di Giuseppe Arena, sorridente e visibilmente emozionato, al termine dell'incontro svoltosi nella storica sede di Corso Sicilia, a Catania, alla presenza dell'on. Francesco Lollobrigida responsabile organizzazione Fdi, del sen. Ignazio La Russa vice presidente del Senato, dell'ass.re regionale Sandro Pappalardo, di Manlio Messina coordinatore regionale siciliano di Fdi, di Alberto Cardillo coordinatore provinciale, e dell'intera deputazione regionale e nazionale"."Ringrazio Giorgia Meloni, leader moderno, visionario, preparato, dall'insuperabile tratto umano e il suo instancabile coordinatore regionale, Manlio Messina, da me apprezzato anche per l'impegno e l'abnegazione profusi in questi anni nell'incisiva e proficua azione di opposizione svolta in seno al consiglio comunale di Catania - continua Arena - per l'accoglienza e la fiducia accordatami. Ho ancora tanta voglia di impegnarmi e di mettermi a disposizione, come sempre, della mia comunità catanese e siciliana e di Fdi, partito nazionale dai nobili ideali, serio, credibile, al servizio del Paese e soprattutto attento alle sorti dei catanesi, dei siciliani, degli italiani tutti, ormai disillusi e avviliti da anni di bieca politica e malgoverno"."Fdi accoglie con entusiasmo Giuseppe Arena, professionista e uomo politico serio e preparato, da sempre impegnato nelle istituzioni, che si è sempre speso generosamente per la comunità catanese e siciliana in tutti questi anni. La sua convinta adesione, seguita anche da quella di amministratori locali della provincia di Catania, conferma la bontà del grande progetto politico di Giorgia Meloni, premia gli sforzi e il nostro incessante, capillare lavoro svolto sempre in mezzo alla gente e per la gente, e rafforza la presenza di Fdi, ormai sempre più qualificata e diffusa, nell'intero territorio siciliano".