, gli osservatori guardano a questi territori con le lenti della geopolitica. Ma chi sono gli uomini e le donne che vivono in questi Paesi? In cosa credono e sperano? Per cosa combattono? Quali società desiderano costruire? E soprattutto, qual è l'impatto di conflitti e instabilità sulle giovani e giovanissime generazioni? Mercoledì 2 maggio, alle ore 15,00, la giornalista Laura Silvia Battaglia, sarà ospite del Liceo Classico Nicola Spedalieri di Catania per fornire uno sguardo sul Medio Oriente, con particolare attenzione a Iraq e Yemen.è organizzato dall’associazione di ex studenti Nsp ed è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione unica per discutere con una delle giornaliste e documentarista più preparate e autorevoli del panorama internazionale, in un momento storico particolarmente delicato che merita approfondimenti e attenzione.