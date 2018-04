– si presenta al pubblico con un’immagine grafica rimodernata. Petali, foglie e corolle, riuniti in uno spazio circolare, formano il nuovo logo, il nuovo simbolo con cui targare i carri infiorati, ben visibile anche sulle locandine in strada e sul sito internet www.lafestadeifiori.it, on line da pochi giorni e in versione bilingue. "Costruire un’identità esclusiva per la Festa dei Fiori è un passo fondamentale per proseguire nel percorso di affermazione come evento a sé stante – ha spiegato il presidente della Fondazione del Carnevale di Acireale Antonio Belcuore – La passione dei maestri artigiani è sempre la stessa, tenace e laboriosa, ma rispetto al consolidato evento invernale si respira un’atmosfera diversa, perché l’allegoria del carro di fatto si esprime in una nuova stagione, anche in accezione artistica".Dove parcheggiare, quali misure di sicurezza, quanti punti di assistenza, ma anche il significato di tutti i carri e i volti di chi li realizza: le pagine web del nuovo sito e quelle social sono state concepite proprio per “dialogare” con i visitatori e i turisti, anche in tempo reale durante le sfilate e le iniziative collaterali. I carri infiorati, come sperimentato con successo con quelli di cartapesta, saranno geolocalizzabili tramite i dispositivi Gps cliccando sull’apposita voce nel sito web. Ogni visitatore, tramite il proprio smartphone, potrà conoscere esattamente i punti d’esibizione delle singole opere o seguire sulla mappa il percorso della parata lungo il circuito.il conto alla rovescia è terminato e questo pomeriggio si comincia, grazie anche al sostegno concreto della Regione Siciliana e del Comune di Acireale.