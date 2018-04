A bloccare l'uomo, un pregiudicato non legato alla criminalità organizzata, impedendogli di raggiungere il giudice è stato il personale della squadra mobile della Questura che lo aveva arrestato ed era presente in aula. L'uomo è stato portato in carcere per la rapina e denunciato in stato di libertà per il tentativo di aggressione. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per oltraggio a giudice in udienza e trasmetterà gli atti per competenza alla Procura Messina.