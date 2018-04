che permette ai cittadini di proporre e poi scegliere tramite votazione pubblica un progetto da realizzare. Il progetto di Orizzonte Italia è risultato il più votato tra 8 e a Dicembre 2017, l'amministrazione si è attivata per la ricerca della location e per la realizzazione del bando pubblico per l'assegnazione.(di fronte Bar Ottagono), dato che la bottega (bene confiscato alla mafia) poteva essere utilizzata esclusivamente per fini sociali. Il giorno dell’inaugurazione saranno presenti il sindaco Giovanni Leonardi, l’assessore Grazia Spampinato e il presidente Alessandro Milazzo, e verranno presentati i primi eventi in programma. Si ringraziano tutti i ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione del centro giovanile in qualità di primi promotori".