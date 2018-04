non sarà più in lista per un posto in consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Ferlito. L'attivista pentastellato, infatti, era già stato candidato alle amministrative del 2013 con la lista di Sicilia futura, nella declinazione del comune acese.già "concorso in liste che si sono candidate contro liste che si sono presentate sotto il simbolo “MoVimento 5 Stelle” nelle elezioni a vario livello che sono state svolte dal 2009 ad oggi", come si legge nel regolamento per le amministrative.lista in questione ha ricevuto la certificazione da parte dell'organo di controllo del M5S. Eppure qualcuno in città lo ha notato e debitamente segnalato. Tanto che Torrisi non dovrebbe più essere della partita. "Abbiamo già provveduto - afferma la deputata regionale Angela Foti - a trovare un sostituto. Torrisi - continua l'esponente dell'Ars - resterà un nostro attivista ma non potrà essere più candidato".