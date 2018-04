E’ la denuncia della Sezione provinciale di Catania, Eps-vigilanza ittica venatoria, che ha consegnato un fascicolo fotografico alla Procura della Repubblica etnea e, per conoscenza, al Comune di Belpasso. Gli agenti hanno evidenziato che si tratta di un sito divenuto pericolosissimo per via dell’eternit che sarebbe andato totalmente sbriciolato e, dunque, molto dannoso per la salute.I soliti vandali all'opera che distruggono e che, di riflesso, devastano anche l'ambiente.A parte questo caso, devo lamentare che se solo avessimo l'aiuto e il sostegno delle istituzioni, come guardie ittico venatorio ambientale, potremmo fare molto di più. E, invece, ci troviamo sempre a combattere contro i leoni, ovvero le istituzioni. Inoltre non riceviamo alcun beneficio quali mezzi, manutenzione, carburante, assicurazione, vestiario, cancelleria, poiché sono completamente a carico nostro. Nonostante le mille difficoltà, noi continueremo nel nostro dovere per il bene della collettività”.