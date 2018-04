si avvia a fare di nuovo centro. A riempire gli spalti dello stadio “Angelo Massimino” di valori ed emozioni. Di sfide e traguardi: come quello di devolvere ogni centesimo raggranellato nell’allestimento di una iniziativa sempre puntuale e attenta, a chi è meno fortunato. “Non ci fermiamo - spiega Luca Napoli - stiamo proseguendo un sogno che ci permette di metterci tutti in gioco per qualcosa di più nobile e grande. Ed è bello vedere come si riesca trovare un’armonia ed una partecipazione che, personalmente, mi colpiscono ad ogni anno che passa. Ed anche in questo 2018 tutti stanno rispondendo alla grande. “Un gol per la solidarietà” è diventato il centro di tante cose: un fatto strepitoso”.In campo si avrà modo di ammirare gli ex beniamini del Calcio Catania Davide Baiocco, Giuseppe Mascara, Armando Pantanelli e Maurizio Pellegrino, il presentatore televisivo Salvo La Rosa, il comico David Simone Vinci, lo showman Ruggero Sardo, la formazione delle All Stars Sicilia al completo. Madrina dell’evento sarà, invece, la bellissima showgirl Aida Yespica. Assieme a lei anche un ospite musicale: il vincitore di ‘’X Factor’’ Lorenzo Licitra.In un sogno che prosegue: tra il manto verde, gli spalti e il cielo. Tutto in nome della solidarietà. Quella pura.