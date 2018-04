Gli oggetti provento del furto sono stati debitamente restituiti ai legittimi proprietari.

Nella serata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha arrestato il tunisino Momi Bilel (classe 1995) per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché indagato in stato di libertà per ricettazione. Nello specifico, l’uomo veniva fermato all’interno del parcheggio del centro commerciale “Porte di Catania”, da personale delle Volanti, in quanto trovato in possesso di alcuni oggetti che erano stati poco prima rubati in una spiaggia del litorale Playa ad una coppia di cittadini stranieri. Nel momento in cui il soggetto extracomunitario veniva fermato, lo stesso tentava di sottrarsi al controllo colpendo con violenti calci e pugni gli agenti operanti dandosi alla fuga. Ne scaturiva un concitato inseguimento alla fine del quale veniva bloccato. Dopo esser stato messo in sicurezza, l’uomo veniva, pertanto, tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso le locali camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.