i possibile sforzo per contribuire al ritrovamento dell'uomo. Sono infatti trascorsi ben dieci mesi dal momento in cui di Marletta non si ebbero più notizie. Era ospite a Caltagirone quando, nel mese di Giugno 2017, l'uomo si allontanò dal luogo in cui si trovava e da allora se ne persero totalmente le tracce. Vari tentativi sono stati fatti per il suo ritrovamento, vari appelli lanciati anche attraverso i media regionali e nazionali, ma nessun elemento utile è emerso.il sindaco Caputo - e ho visto volti di parenti comprensibilmente​ tormentati dall'angoscia per non avere più notizie del proprio caro da così tanto tempo. Una situazione gravissima nella quale nessuno di noi vorrebbe trovarsi e​ per​ ​cui è indispensabile la nostra solidarietà. Tuttavia la vicinanza a questo senso di smarrimento dei familiari non è sufficiente, bisogna continuare a diffondere la sua foto e il suo nome perché è probabile che si possa così raggiungere qualcuno che ha incrociato Marletta o in qualche modo possa avere delle notizie sul suo conto. Questa attività è indispensabile per affiancare il lavoro delle forze dell'ordine. Rivolgo ancora una volta quindi un invito accorato e deciso perché chi sta già indagando sul caso, i mezzi di informazione e qualsiasi cittadino che possa fornire elementi utili facciano un ulteriore sforzo. Potrebbe bastare poco per ridare una speranza a questa famiglia. Chiunque possa avere una segnalazione da fare, non esiti a telefonare subito al 112 avvisando le forze dell'ordine.​ ​È molto importante continuare a far circolare questa informazione, la foto e il nome di Nuccio Marletta».