Per il presidente dell'associazione di categoria un maggiore sforzo comune potrebbe rappresentare un deterrente e produrre una diminuzione del fenomeno. "Secondo me il problema si potrebbe arginare utilizzando al meglio le forze presenti sul territorio – prosegue Attilio Lo Po' - Come Confcommercio abbiamo interpellato la Protezione civile. Anche se non possono fare ronda armata, sono in divisa ed hanno i manganelli. Stiamo cercando di organizzare una sorta di pattugliamento quotidiano di almeno due elementi per il Corso Italia e due per via Callipoli. Questo come deterrente per fenomeni di microcriminalità come lo scippo. Inoltre – spiega il presidente della Confcommercio di Giarre - visto che le rapine vengono compiute principalmente in prossimità degli orari di chiusura delle attività commerciali ed in posti un po' isolati, basterebbe che ci fossero più volante dei vigili urbani in giro per le strade. Magari dalle 19 alle 20 potrebbero fare dei giri nelle vicinanze dei supermercati e delle stazioni di carburante, obiettivi particolarmente sensibili. Una sorta di controllo del territorio che possa scoraggiare i malintenzionati. Credo – conclude - che l'unico aiuto reale in questo momento possa essere l'impiego dei vigili urbani".

a Giarre e nel comprensorio. Rapine e scippi, questi ultimi compiuti nel centro cittadino ed in pieno giorno, stanno causando non poco allarme. Nel mirino ci sono soprattutto supermercati e stazioni di servizio. Non nasconde il clima di apprensione vissuto dalla categoria Attilio Lo Po', presidente della Confcommercio di Giarre. “La situazione, è inutile nasconderlo, è un po' pesante. In questo periodo si stanno concentrando tanti episodi – commenta Lo Po' - Il problema è sempre lo stesso. Purtroppo l'organico dei carabinieri, che fanno comunque un lavoro straordinario, è sottodimensionato rispetto alle esigenze. Ciò naturalmente aumenta il proliferare di questi episodi. Oltre alle rapine, purtroppo, ci sono stati anche degli scippi in Corso Italia in orari diurni. Quindi è un periodo di allerta generale”.l fenomeno sia ancora sotto controllo. “Monitoriamo il fenomeno, che senza dubbio non va sottovalutato, per capire se sia limitato a questi episodi o se rappresenti una vera emergenza – dichiara il primo cittadino - Se i fatti si ripeteranno, chiederemo anche un incontro in Prefettura. Credo che siamo ancora in una fase in cui questi fenomeni di microcriminalità siano controllabili. Quindi non solo do piena fiducia alle forze dell'ordine, ma dico anche agli operatori economici ed ai cittadini di stare più attenti e di osservare maggiori cautele, per esempio evitando di rimanere da soli nelle attività durante la sera. Proviamo tutti a mettere in atto delle micro azioni di contrasto che, unitamente all'azione delle forze dell'ordine – conclude Angelo D'Anna - possano avere un'efficacia risolutiva”.