, che non è solo una ricorrenza storica, la giornata della Resistenza al nazifascismo e della Liberazione, ma un corteo colorato e politico che rivendica l'attualità della lotta contro i fascismi, contro la guerra, contro il patriarcato e l'omotransfobia, contro il razzismo, per una società più giusta e più libera.Presidente dell'ANPI, intimando di cambiare il percorso e vietando di attraversare le strade storicamente percorse dal corteo nei decenni passati. La surreale motivazione sarebbe la presenza, nel tragitto del corteo, di una sede del gruppo di estrema destra Casa Pound, appena aperta a Catania. È inaccettabile che la Questura imponga la deviazione del corteo indetto nel giorno della Liberazione dal nazifascismo per la presenza di gruppi dell'estrema destra neofascista e xenofoba.la nostra Repubblica, gli stessi valori che dovrebbero muovere l'azione delle forze di polizia e di chi le dirige. Non vi è nessuna questione di ordine pubblico: c'è un corteo che ricorda e difende i valori democratici del nostro Paese, con in prima fila fasce tricolori e spille dei partigiani, e la sede di un gruppo politico che incita all'odio, al razzismo, all'omofobia, dichiarato illegale dalla legge italiana. Deviare il corteo è oltraggioso e gravissimo.i principi democratici nella gestione della manifestazione del 25 aprile, annullando le inaccettabili e antidemocratiche disposizioni della Questura. Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare al corteo di domani, alle ore 9,30 da piazza Stesicoro. Per ricordare la Resistenza e per proseguire la battaglia contro per la democrazia, l'uguaglianza e la giustizia sociale. Oggi più che mai c'è bisogno dell'impegno di tutte e tutti".