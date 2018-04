I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato un 56enne, del luogo, dando esecuzione ad un ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, per maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Il G.I.P. concordando in pieno con le risultanze investigative prodotte dai Carabinieri ha emesso il presente provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo. In particolare i militari hanno accertato che il 56enne in più circostanze ha violato la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie appostandosi nei pressi dell’abitazione della donna, minacciandola ed ingiuriandola e una circostanza l’ha pure aggredita a calci e pugni al viso ed alla schiena, episodi avvenuti, talvolta, sotto l’effetto dell’alcool. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari.