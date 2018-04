Alfio Licciardello, ex Malpassotu ed ex pentito, è stato arrestato dai Carabinieri di Piazza Verga in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catania. L'accusa è di estorsione in concorso. La pena (da espiare) è di 1 anno, 1 mese e 26 giorni. Ieri è finito in una cella di Piazza Lanza.Già nel 1996 aveva avuto guai con la giustizia per la sua appartenenza al clan del Malpassatu, il cui capo indiscusso è il boss di Belpasso, ormai scomparso, Giuseppe Pulvirenti. E forse seguendo le orme del "Malpassotu" aveva deciso di cambiare vita, scegliendo la strada della collaborazione con la giustizia. A quanto pare però la retta via dura poco. Infatti tornato a Belpasso finisce nel mirino dei carabinieri per un caso di estorsione. Un imprenditore si presenta dai carabinieri e denuncia. Le indagini portano a ricostruire il caso di estorsione che porterà nel 2014 a far scattare un blitz