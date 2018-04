in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, che si celebra il 5 maggio e il cui slogan è «La lotta contro l’antibiotico-resistenza è nelle tue mani». Una giornata importante, secondo l’Oms, per modificare i comportamenti e ridurre la diffusione di infezioni che possono rivelarsi letali, soprattutto quelle contratte negli ospedali.ungherese, il precursore che iniziò i primi studi sull’argomento. Nell’ospedale viennese dove lavorava all’epoca Semmelweis, medici e studenti andavano nelle sale parto dopo aver eseguito autopsie e nessuno si preoccupava di lavarsi le mani. È proprio con le mani sporche e piene di germi provenienti dalle autopsie eseguite sulle puerpere morte, i ginecologi di quel tempo, diffondevano le infezioni. Semmelweis dispose delle nuove norme nell’ospedale, infatti tutti i medici e gli studenti, prima di entrare in sala parto, dovevano disinfettarsi le mani con il cloruro di calcio., cioè per sepsi materna, passò dall’11% all’1%. Sono passati ben 150 anni da quel maggio 1847, quando Semmelweis dispose l’obbligatorietà del lavaggio delle mani tra i suoi collaboratori, ma ancora oggi rappresenta una pratica non sempre attenzionata con dovuta rilevanza tra il personale sanitario, quando al contrario è in grado di salvare numerose vite. Gli ospedali di tutto il mondo sono costantemente impegnati ad addestrare il personale sanitario sulla tecnica di lavaggio delle mani e ad informarlo sulla sua importanza per prevenire le infezioni correlate all’assistenza. La sicurezza delle cure comincia dall'igiene delle mani.Vittorio Emanuele di Catania si svolgerà un evento formativo dal titolo "La sicurezza delle cure inizia dalle mani". Interverranno: Marta Antoci, Studente corso di Laurea Magistrale Professioni Sanitarie; Marinella Astuto, Professore associato di Anestesia e Rianimazione presso la Scuola "Facoltà di Medicina e Chirurgia" dell'Università degli Studi di Catania; Patrizia Bellocchi, Direttore Medico ff Presidio Vittorio Emanuele; Santa Adele Carini; Direttore Medico Presidio G. Rodolico; Salvatore Galeano, Infermiere DMPO Vittorio Emanuele; Fabrizio Nicito, Infermiere UTIN PO S. Bambino; Marina Marranzano, Professore ordinario di Igiene generale ed applicata presso la Scuola "Facoltà di Medicina e Chirurgia" dell'Università degli Studi di Catania; Arturo Montineri, Direttore ff U.O. Malattie Infettive, AOU "Policlinico-Vittorio Emanuele"; Vincenzo Parrinello, Responsabile U.O. per la Qualità e Rischio Clinico, AOU "Policlinico-Vittorio Emanuele"; Rosalia Ragusa; Dirigente Medico, DMPO G. Rodolico.A conclusione verranno svolte esercitazioni con il box pedagogico, che permetterà di valutare la corretta applicazione della tecnica di igiene delle mani.