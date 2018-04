, dunque, per i consiglieri uscenti che, comunque, hanno deciso di riprovarci. Non necessariamente, però, con la squadra per la quale hanno giocato fino a oggi. Se Sebastiano Anastasi non si smuove e resta candidato per Grande Catania, gruppo di area lombardiana all'interno del quale è stato eletto nel 2013, probabilmente cambierà casacca l'altro Sebastiano, Arcidiacono, attuale vicepresidente del consiglio che, dopo cinque anni di quasi opposizione al sindaco Bianco, dovrebbe correre per il centrodestra. Rinuncia alla candidatura, invece, Ludovico Balsamo, di Fratelli d'Italia. Dovrebbe, ma la certezza ancora non c'è, ricoprire un posto in un'eventuale giunta Pogliese.Catania ma dato dai bene informati verso Forza Italia, lista all'interno della quale potrebbe scegliere di candidarsi anche il consigliere azzurro, Santi Bosco. Mentre il collega di gruppo Giuseppe Castiglione dovrebbe correre con la stessa maglia. Pronti a tentare nuovamente l'avventura in consiglio comunale, in appoggio al candidato Bianco, ci sono poi Giuseppe Catalano, Mario Crocitti - che dovrebbe presentarsi in tandem con la vicepresidente della quinta municipalità Mariagrazia Felicioli - Michele Failla, vicino al vicesindaco Marco Consoli, che dovrebbe candidarsi in una delle liste che fa riferimento al duo piddino Sammartino-Sudano. Anche Antonino Manara dovrebbe essere pronto alla ricandidatura.con la quale potrebbero candidarsi anche Carmelo Nicotra e Francesco Saglimbene; anche Antonino Manara dovrebbe ricandidarsi, così come Giovanni Marletta e Alessandro Messina, attualmente al gruppo Misto e uomo riferimento di Marco Forzese, che dovrebbe essere candidato a sostegno di Salvo Pogliese.di Fratelli d'Italia, che ha più volte annunciato la volontà di stare fermo un giro, attendendo magari qualche incarico in caso di vittoria del centrodestra, mentre dovrebbero ricandidarsi tre componenti del gruppo di Catania futura, che fino a oggi ha sostenuto la maggioranza di Bianco: Salvo Spadaro e Maurizio Mirenda. Agatino Lanzafame e Carmelo Coppolino, invece, dovrebbero rinunciare, il primo pare per un più comodo posto in Giunta di un eventuale governo Pogliese.Giuseppe Musumeci, attuale capogruppo in aula, così come pare siano pronti a tentare la riconferma anche Vincenzo Parisi, Francesco Petrina (che sembra rimarrà fedele a Bianco, nonostante alle Regionali abbia appoggiato Musumeci), Ersilia Saverino, che dovrebbe capitanare la lista Dem di Anthony Barbagallo, a sostegno di Bianco sindaco, Carmelo Sgroi e Salvo Tomarchio con l'Udc e Massimo Tempio, che dovrebbe essere candidato a sostegno di Pogliese con la lista d'agostiniana Catania in azione.avanzata dalla sinistra radicale di scendere in campo come candidato sindaco, quella di Nino Vullo, che pare abbia rinunciato, quella di Elisabertta Vanin e quella di Tuccio Tringale, di Catania 2.0 ma, a quanto pare, transitato in area centrodestra. Quella di Carmelo Sofia, che potrebbe rinunciare per mandare avanti la figlia e quella di Francesco Trichini, anche lui transitato nel centrodestra. certa, invece, la candidatura del più longevo consigliere comunale, Lanfranco Zappalà.una candidatura, all'interno di una lista a sostegno dell'attuale sindaco di Catania. Niente più Palazzo degli Elefanti, invece, per Marco Consoli che i ben informati danno pronto ad andare a Roma, magari per un incarico di alto profilo - tanto che i consiglieri di riferimento sarebbero transitati all'interno della compagine che fa riferimento a Sudano-Sammartino. Né per Nuccio Lombardo che dovrebbe candidare la figlia Viviana. Orazio Licandro, invece, pare si limiterà a raccogliere candidati per la lista I Progressisti, per l'attuale sindaco, mentre per Saro D'Agata e per Michele Giorgianni, il futuro potrebbe continuare fuori dal Palazzo.