Al Porto arrivano 400 profughi a bordo della nave "Saschen"

La quasi totalità dei migranti tratti in salvo dall’unità navale tedesca sarebbero di origine sub sahariana con una notevole presenza di donne, tra le quali alcune in stato interessante, e di bambini tra i quali tanti in tenera età.

Sul molo, ad assistere e fornire le prime cure ai migranti sono presenti i volontari della CRI e gli operatori dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) agenzia collegata alle Nazioni Unite.

Il cordone di sicurezza è, invece, garantito dalla presenza del personale della locale Capitaneria di Porto, dagli agenti della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale.

con mezzi di fortuna e, troppo spesso, dopo aver pagato forti somme di denaro a trafficanti senza scrupoli che li imbarcano su mezzi nautici assolutamente insicuri. Solo negli ultimi due giorni le navi delle Ong e della Guardia Costiera italiana hanno soccorso oltre 1500 persone la maggior parte dei quali di provenienza sub sahariana. Tra questi vi sono gli oltre 500 naufraghi che la nave Aquarius della Ong Sos Mediteranée ha sbarcato ieri a Trapani, i cento che in queste ore stanno sbarcando a Messina e molti altri che attualmente sono a bordo di navi delle Ong e delle marine militari impegnate nel dispositivo Frontex in attesa di aver assegnato un POS, Place Of Safety; cioè un porto sicuro presso il quale dirigersi per effettuare l’identificazione e lo sbarco di queste persone garantendo loro l’assistenza necessaria.ha condotto a Catania circa 400 profughi che stanno per essere presi in carico dalla locale prefettura per la loro successiva ricollocazione presso i centri nei quali saranno ospitati.