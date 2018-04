MISTERBIANCO - Vasto incendio di rifiuti a Misterbianco. Il rogo ha interessato un'area di due ettari. Dalle 11,00 alle 16,00 di oggi, la squadra del distaccamento Nord del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata impegnata in via Sant'Agata, 6 a Misterbianco, Frazione di Lineri, per domare le fiamme. Per lo spegnimento dell'incendio si è reso necessario impiegare diverse autobotti. Sul posto anche personale della Polizia Municipale di Misterbianco per gli adempimenti di competenza.