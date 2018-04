E' successo lo scorso 14 aprile all'interno del Borghetto Europa: i ragazzini hanno preso di mira l’ascensore che mette in comunicazione il “Borghetto” con il sottostante parcheggio sotterraneo e, non contenti, hanno lanciato un newjersey nel piano sottostante, rischiando di colpire qualcuno. Non contenti, i giovanissimi, hanno pubblicato le immagini dell'atto vandalico su Instagram.della zona, che hanno raccontato come spesso l'area della piazza Europa sia presa di mira proprio dai vandali, le cui tracce sarebbero ben visibili, con veri e propri tappeti di bottiglie, rifiuti e cocci di vetro, come se il lancio degli oggetti fosse pratica diffusa. I minorenni sono stati identificati e denunciati per i reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose. L’ammissione di uno dei tre ragazzi di fare uso di stupefacenti e di alcolici ha dato luogo alla segnalazione ai Servizi Sociali.