Sta assumendo i contorni di un vero e proprio scontro politico quanto sta accadendo all'interno dell'Asec Spa, la società che ha in gestione la rete gas della città, la cui presidente, Francesca Garagliano, starebbe subendo alcune pressioni per non aver rinnovato l'incarico al direttore generale, Giovanna D'Ippolito, il cui contratto è scaduto. Grane che condividerebbe con il Cda e con il collegio sindacale.causato molti problemi all'attuale presidente che, secondo molti, avrebbe le ore contate. Voci di corridoio parlano infatti di una missiva che avrebbe ricevuto la Garagliano, piena di contenuti "denigratori" della stessa dirigente e del lavoro svolto fino a oggi. Ma per i bene informati la questione avrebbe sapore squisitamente politico: e che lo scontro sia tutto interno alla maggioranza che sostiene Enzo Bianco.prossimo, dovrebbe chiarire la questione. Sempre che, da qua ad allora, la situazione non sia cambiata già.