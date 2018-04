L’iniziativa proposta da Zona Franca - nell’ambito della tradizionale raccolta fondi “Natale Bambino” - in collaborazione con le associazioni che hanno aderito e la partecipazione della stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Naso, aveva come obiettivo il completamento del primo parco inclusivo della città, un luogo in cui tutti i bambini, senza distinzioni, potessero giocare liberamente.“Abbiamo aspettato tanto per vedere realizzato un sogno – ha dichiarato Francesca Coluccio - ma le cose importanti necessitano di tempi lunghi. Con grande soddisfazione ho avuto il piacere e l’onore di avere la collaborazione di tante persone che hanno condiviso un progetto importante per la nostra città; tanti piccoli gesti che hanno fatto la differenza e che insieme regaleranno un altro gioiello alla comunità”.In Italia la presenza di questi parchi è davvero esigua, la maggior parte si trovano nell’Italia settentrionale, ma restano tuttavia troppo pochi .“Quando perdiamo il diritto di essere differenti - conclude Francesca Coluccio - perdiamo il privilegio di essere liberi. Completare il parco inclusivo è stato per tutti noi un dovere morale, un impegno che abbiamo preso con la comunità e che abbiamo voluto rispettare. Le difficoltà sono state davvero tante, a partire dai costi, elevatissimi, dei giochi inclusivi e dalla manutenzione che essi richiedono, ma in questa gara di solidarietà non ci siamo sentiti mai soli. Ci piace ricordare che il parco inclusivo è della Città e quindi è di ognuno di noi. Prendiamocene cura. Ancora grazie a tutti”.L’inaugurazione è fissata domenica 29 aprile, alle ore 10.30, in Viale dei Platani a Paternò.