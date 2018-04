CATANIA -

di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini della Squadra Lupi a perquisirgli l’abitazione rivenendo e sequestrando:- kg. 1,3 di marijuana, 29 grammi di hashish, 555 grammi di ecstasy, 21 grammi di anfetamina - speed e 209 grammi di Ketamina, sostanze incluse nella lista dei farmaci proibiti;- materiale per il dosaggio ed il confezionamento dello stupefacente;- somma in contante di € 1.300, ritenuta provento dell’attività illecita.L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.