Controlli a sale gioco e circoli

Duemila euro l’ammontare delle sanzioni elevate da parte dei militari al comando del Luogotenente Giuseppe Amendolia. Una segnalazione all’Agenzia dei Monopoli di Stato e una multa di mille euro sono valsi in particolare nei confronti del titolare di una sala giochi, in cui i carabinieri hanno rinvenuto una slot machine il cui codice di esercizio e distribuzione non corrispondeva alla macchina installata. Ad essere riscontrate irregolarità anche all’interno di un circolo privato, il cui titolare è stato sanzionato con mille e trentadue euro di multa. Il circolo era infatti adibito ad attività imprenditoriale senza avere una regolare licenza e inoltre non rispondeva ai criteri di sorvegliabilità. Al suo interno, al momento del controllo, i militari hanno anche trovato avventori non tesserati come soci.