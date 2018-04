Porto, prosegue la protesta dei lavoratori marittimi

Stamattina, affiancati dai sindacalisti di Cgil e Filt Cgil, i lavoratori hanno rifiutato di abbandonare la nave e dunque di procedere al disarmo, di fronte alla richiesta della proprietà che attende di trasportare il mezzo a Napoli.

I motivi della protesta risiedono nell'imminente licenziamento del personale da parte della TTTLines che ha annullato la tratta Catania- Napoli a favore della Grimaldi Lines, per non ben precisati disagi economici.

A bordo hanno trascorso la notte 44 marittimi e i dieci addetti alla biglietteria ma il licenziamento è previsto per 170 persone in totale.

Per domani, lunedì 23 aprile, è previsto un sit in di protesta di fronte alla Prefettura di via Etnea per cercare di portare la vertenza ai tavoli istituzionali.