Dopo l'entusiasmante bagno di folla, in occasione dell'inaugurazione del comitato elettorale di via Etnea, Vincenzo Magra incontrerà i cittadini per illustrare i punti salienti del programma, frutto della raccolta delle istanze, delle esigenze e delle idee di tutti i protagonisti del territorio, e per raccogliere nuovi spunti e suggerimenti, nella convinzione che la buona politica si fondi sull'ascolto e sulla partecipazione dal basso. I cittadini avranno quindi spazio per intervenire e confrontarsi sui diversi temi che verranno approfonditi.

Inclusione sociale, sicurezza, vivibilità, innovazione, ambiente, mobilità ed urbanistica saranno solo alcuni dei punti al centro del confronto. All'incontro parteciperanno anche i candidati delle liste che hanno aderito al progetto “Mascalucia per tutti”.

presentazione del programma elettorale e delle liste che sostengono il progetto civico “Mascalucia per tutti”. A moderare l'incontro, con la consueta verve che lo contraddistingue, il noto attore Gino Astorina.poggia le proprie basi sulla partecipazione e sull’inclusione: tutti hanno diritto di parola, chi vive il territorio ne conosce caratteristiche ed esigenze e deve partecipare al processo decisionale”.