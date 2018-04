GRAVINA - Il progetto di Santi Porto. "Ritengo che amministrare sia, prima di tutto, ascoltare le esigenze della cittadinanza e trovare le risposte adeguate". Ne è convinta la candidata sindaco di Progetto Comune, Santi Porto, forte della lunga esperienza di consigliere comunale, che ha avviato iniziative e incontri per illustrare il proprio progetto amministrativo. "Un progetto - afferma la Porto - che sta riscuotendo ogni giorno sempre maggiori apprezzamenti da parte di chi ne ha compreso la portata innovativa e ha deciso di sostenere me e il mio programma". Sempre più numerosi, infatti, gli attestati di stima alla consigliera comunale che, negli ultimi cinque anni, ha lavorato intensamente per i gravinesi, mettendo da parte velleità personali, come quando le è stato chiesto di entrare in Giunta, e si è concentrata, invece, sulla rinascita della comunità di Gravina di Catania. "In questi anni - continua la Porto - ho lavorato intensamente per portare avanti un'idea di città, prendendo il mio ruolo di consigliere comunale come una missione. L'ascolto e l'iniziativa hanno caratterizzato la mia attività, che non è stata mai annacquata dalla ricerca di un posizionamento o di una rappresentanza, al contrario di alcuni colleghi che predicano "verginità" ma, in realtà, hanno avuto le mani in pasta fino a poco tempo fa, sedendo addirittura in Giunta. Il mio obiettivo è sempre stato e resta la crescita collettiva". Un impegno costante, quello della candidata sindaco, portato avanti con dedizione e a testa bassa; un'attività senza sosta da cui è nata la consapevolezza di andare avanti "mettendoci la faccia", impegnandosi in prima persona per rilanciare Gravina. "Credo che non sia più il tempo di servire ai gravinesi storie fantasiose - conclude la Porto - e che sia arrivato il momento di dare una vera svolta alla nostra Città, a cominciare da una corretta e onesta comunicazione”.