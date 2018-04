E sono stati momenti davvero entusiasmanti e ricchi di emozioni quelli trascorsi dai ragazzi che hanno potuto vedere con i loro occhi le attività quotidiane che svolgono gli artificieri, le gazzelle e i militari con le loro moto, prese letteralmente d'assalto dai bambini. Ma il clou dell’intera iniziativa è stata la seguitissima esibizione dell'unità cinofila che ha mostrato due cani addestrati alle prese con la ricerca di materiale stupefacente, armi ed esplosivi. A seguire anche un momento di condivisione e confronto con gli operatori della centrale operativa grazie al quale i ragazzi e le famiglie hanno meglio appreso il lavoro quotidiano svolto dai militari e operatori dell' Arma. ragazzi che hanno potuto vedere con i loro occhi le attività quotidiane che svolgono gli artificieri, le gazzelle e i militari con le loro moto, prese letteralmente d'assalto dai bambini. Ma il clou dell’intera iniziativa è stata la seguitissima esibizione dell'unità cinofila che ha mostrato due cani addestrati alle prese con la ricerca di materiale stupefacente, armi ed esplosivi. A seguire anche un momento di condivisione e confronto con gli operatori della centrale operativa grazie al quale i ragazzi e le famiglie hanno meglio appreso il lavoro quotidiano svolto dai militari e operatori dell' Arma.

diretto e iniziative improntate sul principio dell’inclusione sociale. È questo il cuore dell’ultimo, solo in ordine di tempo, evento realizzato a Catania dall’associazione ‘20 novembre 1989’, organizzazione specializzata nella tutela dei diritti con disabilità, nella sede del Comando provinciale dei Carabinieri di piazza Verga. Un importante incontro che ha visto la partecipazione, oltre a quella del presidente dell’associazione Maurizio Benincasa, e del comandante provinciale dell’Arma, il colonello Raffaele Covetti, di numerosissime persone, fra cui famiglie e una cinquantina di bambini e ragazzi con disabilità.hé da altri componenti del direttivo – ringrazia di cuore l' Arma dei Carabinieri ha commentato il presidente Benincasa – per la grande attenzione e sensibilità mostrata nei confronti delle persone più deboli. Credo sia stato realizzato un momento di grande emozione per i nostri bambini, i ragazzi e le famiglie; è stata una bellissima iniziativa di inclusione e di condivisione che si inserisce, peraltro, lungo un percorso che l'associazione ha intrapreso da tempo con eventi di questo genere. Il mio ringraziamento va ovviamente in primo luogo al comandante, il colonnello Covetti, che con la sua assidua presenza ha dimostrato una forte vicinanza ai nostri ragazzi e alle famiglie, al luogotenente Polisano che ci ha ospitato, al tenente Apollo che ha curato i collegamenti con il sottoscritto, al maggiore Deiana che è stato il primo contatto con l'associazione e a tutti gli operatori dell'Arma che oggi si sono intrattenuti con noi regalando ai bambini un momento di gioia e serenità", ha concluso Benincasa.