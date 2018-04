. Immortalate dal Ros le riunioni dei boss della famiglia Santapaola-Ercolano. Il regista criminale per la ricomposizione delle nuove strategie della cosca è Antonio Tomaselli. Il delfino degli Ercolano ricuce conflitti, diventa il referente degli alleati di Lentini, i Nardo e incontra i responsabili dei vari gruppi di Cosa nostra.Ad ottobre 2016 ci sarebbero dei problemi tra i siracusani e i catanesi per un affare dei rifiuti. Ci sarebbe stata l'ingerenza di Angelo Marcello Magrì, poi arrestato a novembre (un mese dopo nel blitz Kronos).L'appuntamento è all'agenzia scommesse Betaland, in via Galermo a Catania. Un incontro segreto quello del 19 ottobre 2016 dove le telecamere registrano Antonio Tomaselli con uno dei suoi uomini di stretta fiducia, Carmelo Distefano, oltre a Carmelo Randone e Francesco Caltabiano. I quattro conversano in modo molto riservato per qualche minuto e poi salgono a bordo delle vetture con cui sono arrivati.Il giorno dopo Tomaselli deve andare fuori Catania. Il boss incontra nuovamente Caltabiano, questa volta in una concessionaria auto. È il 20 ottobre 2016. Il rendez-vous è organizzato per il pomeriggio. Tutto fissato tramite sms. “Buongiorno caro ok x 17,30”, scrive Caltabiano. Tomaselli risponde con un laconico “Sì”. Il sistema di geolocalizzazione aiuta gli investigatori a piazzarsi vicino all’autosalone Dm, sulla strada statale 194.C’è da risolvere una questione molto urgente. L’intromissione di Angelo Marcello Magrì negli affari di Francofonte. Fuori dalle regole della famiglia.Per gli inquirenti quella conversazione rappresenta un punto nodale probatorio di altissimo livello. Intanto Fallica chiarisce bene il suo ruolo di portavoce per il clan Santapaola: “Per i Catanesi ci sono solo io… Siracusa, se ti dicono qualche cosa, a Siracusa (incomprensibile per un secondo) ... hai capito”. E mentre si discute di alcuni problemi Fallica chiarisce che sarebbe stata indispensabile la presenza del suo capo Tomaselli.Già il giorno dopo il boss fissa un nuovo incontro per ripianare i problemi. E pianifica un faccia a faccia con Angelo Marcello Magrì. Meno fibrillazioni interne, meno antenne alzate delle forze dell’ordine.Continua a leggere sul mensile S in edicola.