Furto negli uffici Asp di via Pola, finisce ai domiciliari

Ieri pomeriggio l’equipaggio di una gazzella lo ha sorpreso in Via Pola all’interno degli uffici di una delle sedi dell’Asp di Catania mentre rubava un condizionatore. Nell’occasione sono stati recuperati altri due condizionatori rubati precedentemente. La refurtiva è stata recuperata e restituita al personale incaricato dalla direzione dell’Asp. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.