Dopo il successo della mostra di sculture lignee dedicata a “Girolamo Bagnasco a Militello”, Rita Di Trio, che della mostra è ideatrice e curatrice, si cimenta in un nuovo evento che porta alla ribalta statue lignee dedicate a San Sebastiano e realizzate dal XVI al XX secolo. Le statue provengono da ogni zona della Sicilia, regione nella quale il culto e la devozione per il santo bimartire è tra le più vive. Nella prestigiosa cornice del Museo San Nicolò di Militello, con il patrocinio del Club per l’UNESCO locale, si continua nella creazione di occasioni originali e di alto valore culturale verso l’esplicito obiettivo di una Militello Centro dell’Arte Sacra in Sicilia.il turismo culturale e religioso, agevolato anche nelle secolari feste patronali estive celebrate ogni anno. “Militello è nota per il tardo barocco del Val di Noto che la ricomprende tra le città Patrimonio Mondiale ma può ben andar oltre a questa specificità - ha ammesso Rita Di Trio - considerato che possiede anche testimonianze medievali, rinascimentali e barocche precedenti il terremoto del 1693. Per non tacere delle tante opere d’arte che arricchiscono le sue tante chiese, dalla Natività di Andrea della Robbia, dai dipinti di celebri pittori, oltreché di centinaia di argenti e paramenti sacri. La mostra dedicata a San Sebastiano verrà inaugurata domani alle ore 17,30, e rimarrà allestita fino al 20 maggio. L'ingresso è gratuito. Gli orari di ingresso: dal venerdì alla domenica ore 10-12 e 17-19. È possibile prenotare ulteriori visite su prenotazione, info telefonando allo 095.811251.