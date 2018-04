quello che questa mattina ha annunciato la sua discesa in campo: la sua candidatura a sindaco di Biancavilla.“E’ vero - prosegue Bonanno -. Non c’è più fiducia in buona parte dei nostri rappresentanti che sentiamo lontani. Distaccati. Lo sanno bene soprattutto i tanti della mia generazione. E’ anche per questo che ho deciso di scendere nuovamente in campo. E vorrei che la mia Biancavilla tornasse a sorridere. Che tornasse finalmente a sognare. Vogliamo cambiare definitivamente metodo. Occorre una svolta. La politica che si arrocca nel palazzo ha distrutto ogni cosa: serve ascoltare la città ed i suoi abitanti. Ogni giorno: quotidianamente. Vogliamo essere il cambiamento. Vogliamo che Biancavilla cambi passo: nella quotidianità e nella gestione delle emergenze”.“Lo abbiamo approntato ma non lo abbiamo ancora chiuso perché stiamo coinvolgendo tutte le componenti della coalizione. Stiamo coinvolgendo le forze sociali, produttive e imprenditoriali della città. Stiamo coinvolgendo i cittadini. Sono molto contento del percorso che stiamo perseguendo”.“La composizione della mia coalizione è di impronta civica. Uno schieramento, sganciato dalle maglie dei diktat, che lancia un programma di rinnovamento ed un modello di amministrazione trasparente. E le liste che mi sosterranno saranno espressione diretta dei cittadini. Perché sono i cittadini quelli che contano”.“Possiamo farcela. Possiamo riuscire a tornare ad essere orgogliosi di noi. Fieri della nostra storia con la quale fisseremo le fondamenta solide del presente. Non è con la promessa illusoria dei posti di lavoro (che non ci sono) che la nostra città potrà rialzarsi. Non è fingendo di avere una ricetta per ogni cosa che non va che ci rialzeremo. Non è delegando gli altri che avremo una città migliore. Mettiamoci la faccia. Risvegliamo il nostro sentimento biancavillese. E’ un appello che rivolgo a me stesso così come a ognuno dei miei concittadini”.