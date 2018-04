È un verbale del Ros seppellito tra i 13 faldoni dell’inchiesta Chaos, chiusa da poche settimane. Non è indagato Galea, è bene precisarlo. Ma il suo nome fa drizzare l’orecchie a chi è deputato ad esaminare i brogliacci dei nastri. E nel redigere il verbale mettono bene in evidenza quel tratto di conversazione captata appena un anno fa.Le antenne degli investigatori sono alzate per documentare la scalata criminale di Antonio Tomaselli, il boss che avrebbe preso le redini del clan dopo l’arresto di Francesco Santapaola (detto Coluccio) e Angelo Marcello Magrì. “Nel corso delle intercettazioni - scrivono i Ros nero su bianco nel verbale - emerge una nuova e significativa figura quella di Eugenio Galea, storico esponente della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano.E naturalmente il capo in pectore - almeno secondo gli inquirenti - degli affari della famiglia Santapaola Antonio Tomaselli. Le cimici sono piazzate vicino a casa di Distefano. I boss commentano le frizioni sorte tra le due famiglie e le conseguenze, anche di sangue, che avrebbe potuto portare. Fallica senza tergiversare fa capire che a “comandare sono le armi e non l’età delle persone”.“Non fate più che andate da qualche rappresentante della famiglia Santapaola-Ercolano e rischiare botte..perché i prossimi colpi di mitra sono i vostri!““Si fa un appuntamento regolare..questo ha domandato un appuntamento non per fare la guerra”."...perchè lui lo sai dove è andato per ora? da..Eugenio Galea...già te lo dico per iscritto che già ci è andato....». E Distefano gli fa eco: "Se vede la carta mala pigghiata ci va tranquillo; è cosi al cento per cento.". E poi rivolgendosi (verosimilmente) al Tomaselli aggiunge: "E chiama te di sicuro, al cento uno per cento".. Evidenziando che considerare “Eugenio Galea una persona capace di influire sulle decisioni di Tomaselli troverebbe una sua naturale spiegazione solamente nello spessore criminale di Galea”. Il suo nome compare nel maxi processo Orsa Maggiore, quello che ha portato alla sbarra i pezzi da novanta di Cosa nostra catanese negli anni Novanta. Dopo una pesante condanna, l’uomo che poteva contare sulla fiducia del padrino Nitto esce dal carcere nel 2004. Ma il nome di Eugenio Galea torna alla ribalta in altre maxi indagini, come Nemesi e Dionisio. Una storia giudiziaria travagliata, tra arresti, assoluzioni e condanne.