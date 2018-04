È accaduto ieri mattina: dopo una segnalazione alla sala operativa gli agenti sono arrivati in piazza Giovanni XXIII, nei pressi della stazione. I poliziotti si avvicinano alla donna ancora sotto choc. La vittima racconta che mentre aspettava il marito in auto, lo straniero si è introdotto in macchina, e la minacciava al fine di ottenere la consegna degli anelli che indossava. Sarebbe arrivato a bloccarla i polsi e a minacciarla. Le grida della donna hanno attirato l'attenzione del marito che ha bloccato l'aggressore fino all'arrivo della Squadra Mobile. L'uomo è finito in cella.