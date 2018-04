La Polizia di Stato, lo scorso 17 aprile, ha sequestrato a carico d’ignoti 60 grammi complessivi di marijuana.I fatti hanno avuto inizio quando il personale del Commissariato Librino, avendo osservato un continuo andirivieni di giovani in prossimità del Viale Grimaldi, ha deciso di fare un intervento sul posto. L’arrivo della volante ha causato il fuggi fuggi dei presenti, i poliziotti hanno subito proceduto al controllo del sito, insistendo sul tratto intrapreso come via di fuga da un giovane in palese attitudine di spaccio.la conseguente ispezione ha così permesso di rivenire al suo interno una busta in cellophane contenente 30 involucri di carta stagnola con dentro marijuana per quasi 60 grammi complessivi. La sostanza è stata sequestrata a carico d’ignoti, avviando le rituali indagini per l’attribuzione della responsabilità penale per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.