L'ipotesi del fuoco amico, basata principalmente sulla testimonianza del custode, è solo una delle piste a cui gli investigatori della Squadra Mobile guidati da Antonio Salvago stanno lavorando. Una ricostruzione che resta tutta da confermare. E per avere un quadro preciso della dinamica sarà fondamentale la perizia balistica già disposta dalla magistratura. L'inchiesta - coordinata dalla pm Martina Bonfiglio e dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo - si muove quindi ad ampio spettro. E prima di escludere qualsiasi ipotesi si sta cercando di individuare l'altro complice, che avrebbe partecipato alla tentata azione criminale nell'autolavaggio, per poterlo interrogare.Anche perché sarebbero almeno due i colpi che avrebbero ferito il giovane 25enne di Librino. Uno all'addome, quello fatale, e l'altro lo avrebbe colpito di striscio. Il conferimento dell'incarico al medico legale Giuseppe Ragazzi sarà lunedì pomeriggio. L'esame autoptico si svolgerà all'obitorio del Vittorio Emanuele dove è stata trasportata la salma martedì mattina.Nel furgone che il 36enne ha usato per andare al Commissariato di Adrano martedì mattina per raccontare quanto era avvenuto quella notte all'autolavaggio i poliziotti hanno trovato due pistole, detenute irregolarmente. Armi che non sarebbero però collegate all'omicidio. "Il mio assistito si dichiara assolutamente estraneo - spiega l'avvocato Francesco Messina, difensore del custode - attendiamo gli sviluppi dell'inchiesta su cui vige il massimo riserbo".racconta l'avvocato Francesco Silluzio che assiste i familiari della vittima. "Aspettiamo lo svolgimento dell'autopsia per poter avere ragguagli", aggiunge il legale. Solo dopo l'esame autoptico la magistratura darà il nulla osta per la restituzione della salma. I funerali, quindi, se non ci saranno intoppi si potranno celebrare tra martedì e mercoledì. "Io ho già presentato richiesta per il fratello Emanuele, - spiega l'avvocato Silluzio - rinchiuso al carcere di Noto, per ottenere il permesso ad assistere ai funerali di Giuseppe. Stessa richiesta - aggiunge - ho avanzato ai vertici del carcere di Piazza Lanza dove è detenuto il padre Umberto".E davanti alla morte non ci sono commenti. Solo rispetto e silenzio.