Insediata ufficialmente la Consulta dei Migranti

Ad aprirla ufficialmente e a dare il benvenuto ai rappresentanti delle associazioni presenti è stato il sindaco Enzo Bianco. Della consulta fanno parte la Comunità Eritrea, la Federazione delle Associazioni Mauriziane Italiane, Association des Immigrants Mauriciens de la Province de Catane, Catania Ganesh Association, Shiv Shakti, Intesa tra Culture, Shri Narasimha Swami Ramabajanamu Catania, Cheikh Hamadou Bamba, Brihottoro Dhakabashi e Filipino Community of Catania. I rappresentanti della Consulta nel corso della prima seduta, dopo aver ringraziato per l'opportunità che la Città sta offrendo, hanno eletto il presidente che è il cittadino Mauriziano Rama Dewanand Rao, il vicepresidente Sylla Magaye, la segretaria Sonia Alom e il vice segretario Leni Pagilagan Vallejo. La consulta dei Migranti, deliberata dal Consiglio comunale su input dell'Amministrazione, si affianca alle altre iniziative già varate che riguardano gli stranieri che vivono a Catania, e cioè: il consigliere aggiunto in rappresentanza dei cittadini extracomunitari, e il registro di stato civile che annota, su richiesta degli interessati, Catanesi per diritto di nascita, un'iniziativa di valore simbolico, pregnante nel significato. La Consulta disporrà di una sede in via Di Sangiuliano, messa a disposizione dal Comune e attualmente in corso di ristrutturazione, nel frattempo sarà ospitata nella sede della biblioteca Bellini di via Di Sangiuliano