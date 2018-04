In questo momento “storico” per l’intero Paese, in questa fase in cui occorrono “i numeri” per esprimere un ruolo politico e sociale, vogliamo amplificare la voce dei cittadini, di chi chiede “scusa di esistere”, dei “fuori casta” e di chi si sente "orfano".Il Cantiere è un percorso che nasce dal basso per dare voce alla popolazione e alle loro esperienze di cittadinanza attiva, è un realtà in costruzione, senza un’identità definita ma che prende forma con la partecipazione di tutti.Il Cantiere valorizza, dunque, le forme di partecipazione civica che si prendono cura del bene comune, che rianimano i beni pubblici e li rendono disponibili alla collettività e guarda ad aspetti diversi e complementari, orientandosi ad uno sviluppo del territorio che punti alla coesione sociale, nell'ottica di recuperare e re-immettere nel territorio produttivo tutte le energie positive esistenti.La parola d’ordine è “Rigenerare”, ovvero approcciarsi all’evoluzione di un tessuto, edificato e non, attraverso una serie di continue demolizioni, ri-costruzioni e ri-funzionalizzazioni delle sue parti che tengano conto delle esigenze specifiche del contesto. In quest’ottica, il Cantiere è un “luogo virtuale” permanente di approfondimento che elabora piani e strategie concrete per la “rigenerazione”, mettendole a disposizione della comunità e delle Istituzioni.Tutte le esperienze e i programmi “nutriranno” il Cantiere e si daranno una modalità di lavorare in SINERGIA. Vorremmo dare inoltre a Catania e a chi l’amministrerà un programma di valorizzazione dei beni pubblici e delle realtà che se ne prendono cura, nell’ottica di costruzione di un regolamento che possa disciplinare la gestione dei Beni Comuni.con questa formula vogliamo portare avanti un modello che possa valorizzare i singoli cittadini, riuniti per la tutela degli spazi comuni e che meritano di essere ascoltati.