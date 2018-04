la squadra Catturandi della squadra mobile della Questura di Catania ha eseguito quattro ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall'Autorità Giudiziari. Sono Mario Filippo Maiorana, di 43 anni, che scontare una pena residua di tre anni reclusione, per reati in materia di stupefacenti; Rosario Piacente, di 41 anni, che deve espiare la pena di un anno e 11 mesi di reclusione per il reato di ricettazione; Rino Marcello Rocco, di 59 anni, che deve scontare sette annidi reclusione per reati in materia di stupefacenti; e Antonino Daniele Sgroi, di 43 anni, che deve espiare una pena a 4 anni e 45 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. (ANSA).