Nel corso del servizio sono state elevate 36 contravvenzioni al C.d.S, per un totale di 18.866,00 di euro, fra cui quattro sequestri amministrativi di veicoli, poiché sprovvisti della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile e due fermi amministrativi per la mancanza, alla guida di motocicli, del previsto casco.

Ancora, sono state controllate 9 attività commerciali tra cui un’officina meccanica, una autocarrozzeria, una rosticceria, un bar, un fioraio, un panificio, una pizzeria e due attività ambulanti. Nello specifico, venivano elevate 3 sanzioni per mancata omissione di scontrini fiscali, per un totale di 1.500,00 euro, e veniva sequestrata amministrativamente l’autocarrozzeria, poiché abusiva, e il titolare sanzionato per un ammontare di 5.164,00 euro.

Nel pomeriggio di ieri, il personale del Commissariato “Nesima” e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale collaborato dalla Polizia Locale (Reparto Annona, Nucleo Vigilanza Ambientale e Viabilità) e dalla Guardia di Finanza, ha svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della illegalità diffusa, nell’ambito del “Modello Trinacria”, effettuando posti di controllo, fissi e mobili, nei principali snodi delle zone ricadenti nel quartiere di giurisdizione. Inoltre, si è proceduto ad un costante pattugliamento procedendo a numerosi controlli. In particolare, nel corso del servizio, sono state identificate 55 persone, controllati 168 veicoli e controllati, presso i propri domicili, 12 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.