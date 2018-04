Contestate anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Il 27enne giarrese viene trucidato il 31 ottobre del 2016 con 18 coltellate, l'ultima delle quali alla giugulare, in una via isolata e senza uscita di Riposto. Un delitto particolarmente cruento e dai contorni non ancora definiti. A condurre gli investigatori sulle tracce dei due indagati, i risultati degli esami nei laboratori della scientifica. Sulla scena del crimine, infatti, vengono rinvenute su alcune buste di plastica, contenenti delle pietre, le impronte digitali del 51enne pregiudicato giarrese Agatino Tuccio, ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata. Secondo l'accusa quelle pietre sarebbero servite nel caso in cui fosse stato necessario infrangere i vetri dell'auto per fare uscire la vittima dalla vettura, prima di colpirla a morte.Sulla vettura, setacciata dai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche di Catania, vengono rinvenute tracce di sangue appartenenti a Dario Chiappone. Una sulla spalliera e l'altra nella zona della pedana poggia piedi, entrambe in corrispondenza del sedile posteriore, lato passeggero. Per l'accusa la prova che inchioda Di Mauro. Scattano i fermi. Agatino Tuccio viene arrestato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania, dove si trova tuttora detenuto. Per Salvatore Di Mauro è invece troppo tardi. Il 53enne svanisce nel nulla dopo il sequestro della propria automobile. E' latitante dal giugno dello scorso anno.Presenti anche i legali di parte civile Michele Pansera e Rosario Fabio Grasso per la mamma ed i fratelli della vittima.