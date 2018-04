dall'amministrazione comunale, ma anche dalla organizzazioni sindacali. “Temiamo che questo taglio possa compromettere il rilancio dell’Amt” - afferma in una nota il sindaco Bianco commentando la notizia del taglio di circa 24 milioni di euro previsto dall’emendamento presentato dal Governo regionale alla legge di stabilità all’ordine del giorno dell’Ars. “Non siamo ancora in grado –aggiunge – di calcolare l’esatta ricaduta sul bilancio dell’Amt del taglio regionale, ma appare chiaro che la riduzione sarà considerevole e peserà in maniera rilevante sul budget dell’azienda vanificando gli sforzi che si stanno facendo per assicurare un aumento della produttività e al contempo una premialità per i lavoratori”.il cui segretario regionale, Aldo Moschella, in un comunicato, evidenza le possibili ricadute negative del taglio sui contributi. "Purtroppo - sottolinea Moschella - il nostro presidente Musumeci, pare abbia dimenticato che il TPL è un servizio sociale della collettività pari a sanità ed istruzione, ma a palazzo d’Orleans questo poco importa, non hanno minimamente ipotizzato cosa potrebbe accadere alle varie aziende, alle porte di una messa a gara delle tratte, già pressate da mille problematiche, tra l’altro garantiscono servizi indispensabili in situazioni critiche dove le spese superano di gran lunga i ricavi, questo fa parte al diritto della mobilità".di fondi, Moschella, proprio in un momento in cui sembrava che l'azienda di trasporto catanese stesse rimettendosi in carreggiata. "L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania Spa - aggiunge Moschella - deve improvvisamente rallentare la sua avanzata, mentre Azienda Siciliana Trasporti che ad oggi non ha la struttura di comando completata. Noi come organizzazione sindacale non staremo a guardare, e nelle possibilità insieme a tutte le OO.SS. chiederemo una convocazione a livello Regionale prima di attivarci con le procedure di sciopero che investiranno inequivocabilmente tutta la Sicilia".