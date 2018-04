questo progetto - afferma Nicotra in un comunicato - con senso di responsabilità e consapevole che la candidatura di Santi Porto, una donna che certamente saprà battersi in questa importante sfida e per il bene comune, sia la vera novità. Il nostro progetto si completa - aggiunge la candidata sindaco di 'Progetto Comune" - con l’ingresso di esponenti che rappresentano il territorio. Con Francesco Nicotra e Dante Ingaglio, capolista di 'Energia per Gravina' avvieremo un percorso di condivisione di programmi e di idee. Nessuna promessa irrealizzabile, ma un progetto concreto sul quale abbiamo trovato le convergenze che ci porteranno a condividere un programma comune” - concludono Nicotra e Porto.