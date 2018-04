i contorni dell’alleanza che dovrebbe portare Salvo Poglisese a Palazzo degli Elefanti. I tira e molla delle scorse settimane, così come anche la candidatura di Angelo Attaguile proprio per mettere pressione all’esponente di Forza Italia, potrebbero dunque comporsi nella notte e unificare il centrodestra ancora fiaccato dalle divisioni interne. Con molta probabilità, secondo i bene informati, alla fine Salvini potrebbe optare per una coalizione unita, appoggiando definitivamente il candidato di Forza Italia.spingere Salvini a prendere le redini del partito siciliano. Per questo, sempre stasera, pare che si terrà una riunione del direttivo, alla quale dovrebbero partecipare i due coordinatori regionali, Angelo Attaguile e Alessandro Pagano, e i deputati Carmelo Lo Monte e Tony Rizzotto. Sul piatto ci sarebbe la riorganizzazione del partito non solo in chiave elettorale., tra il leader della Lega e il presidente dell’Ordine dei Medici, Massimo Buscema la cui consorte, la consigliera comunale del Pd, Ersilia Saverino, dovrebbe correre alle amministrative in una lista a sostegno di Enzo Bianco sindaco. Lo stesso che ha smentito una possibile vicinanza tra Buscema e i leghisti. Eppure, a quanto pare, la notizia di una vicinanza tra il professionista e Matteo Salvini sarebbe tutt’altro che una boutade. E avrebbe lo zampino di Raffaele Lombardo, avvistato recentemente seduto al bar proprio con Attaguile. Una liason utile, probabilmente, per rinnovare il pressing su Pogliese e spingerlo a “cedere” posti e posizioni.non certo nuova nel panorama politico - che potrebbe incontrare l’ostacolo proprio del leader leghista che ha già mostrato di non essere appassionato alla ricerca delle poltrone, e di non gradire “riciclati” all’interno di un partito che, tutto sommato, in Sicilia, rappresenta una novità.il via libera a Salvo Pogliese così come fece con Nello Musumeci in occasione delle recenti elezioni regionali. Il leader leghista, così come a Roma, potrebbe scegliere ancora una volta la via del centrodestra unito. E, perché no, di commissariare il partito.