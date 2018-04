Nella giornata di ieri, sono stati indagati in stato di libertà 5 soggetti di cui due per i reati ai sensi della Legge 977/1967 e successive modifiche per impiego di minori di anni 16, e altri 3 tre soggetti genitori dei bambini, per l’inosservanza all’obbligo di almeno 10 anni di istruzione dei minori art. 731 C.P. In particolare durante un controllo gli agenti hanno notato dei parcheggiatori, tra questi, 2 hanno destato sospetti per l’evidente minore età. Quindi, i poliziotti hanno proceduto al controllo e, nella circostanza, hanno accertato che i parcheggiatori erano abusivi e, nello specifico, sono stati identificati 2 minori di anni 15. A seguito di immediata attività investigativa è emerso che ambedue i minori hanno interrotto gli studi prima del raggiungimento degli obblighi di istruzione. E’ stato, altresì, accertato che uno dei parcheggiatori presenti era il padre di uno dei minori che, a seguito di divorzio e con sentenza del Tribunale, è stato affidato alla madre alla quale è stato successivamente consegnato. Quanto all’altro minore è stato contattato il genitore al quale, giunto sul posto, è stato affidato. I parcheggiatori sono stati infine sanzionati ai sensi del codice della strada per aver esercitato l’attività di parcheggiatore senza la prescritta autorizzazione, inoltre è stata sequestrata la somma di denaro provento dall’attività ed un blocchetto numerato da 1 a 100, utilizzato per segnalare l’avvenuto pagamento della sosta.