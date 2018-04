Nel merito, è arrivata questa mattina la firma al protocollo di legalità per prevenire qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata su quelli che sono i lavori - pronti a partire - della tratta ferroviaria in questione. La firma in calce al documento è avvenuto direttamente in Prefettura.“Lo abbiamo sottoscritto per evitare qualsiasi tipo di “inquinamento" legato all’avvio di grandi lavori come quello che riguarda la linea Catania-Palermo - spiega il Prefetto, Silvana Riccio -. Il nostro monitoraggio è concentrato sui flussi finanziari e sul personale. Ma non si limita alla fase iniziale dei lavori: bensì per tutto il loro prosieguo”.Il Protocollo, sottoscritto dinanzi ai massimi vertici delle Forze dell’Ordine, ha visto in campo - oltre ai due Prefetti - il rappresentante della RTI-Rete Ferroviaria Italiana, il rappresentante legale della RTI-Salini Impregilo Spa, i direttori dei rispettivi Ispettorati del Lavoro di Catania ed Enna e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria.Da parte nostra è sempre massimo il livello di collaborazione. Stabiliremo uno stretto rapporto con le Forze dell’Ordine: nel pieno rispetto delle competenze di ognuno”, ha, infine, evidenziato Osvaldo Zedda, Direttore tecnico del raggruppamento temporaneo di imprese.